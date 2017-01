INVITÉ RTL - Frédéric Lapostolle, directeur médical adjoint du Samu 93, s'exprime sur la violente épidémie de grippe qui touche toute la France

Cette année, l'épidémie de la grippe s'est déclaré plus tôt, avec un virus particulièrement violent. Le cap du million de Français a été touché par ce virus cet hiver : les hôpitaux sont surchargés et le personnel manque. Frédéric Lapostolle, directeur médical adjoint du Samu 93, estime que cette situation aurait peut-être pu être évitée, bien que l'"on ne devrait pas être sous-tension pour une épidémie de grippe, parce que si on l'est pour la grippe on l'est pour n'importe quel événement sanitaire".



" Une épidémie de grippe ne devrait pas faire s'effondrer l'édifice", ajoute ce directeur. Il explique également que le manque de personnel et de places dans les hôpitaux crée cette "sous-tension". Frédéric Lapostolle affirme également que si certaines personnes vaccinées contre la grippe sont quand même tombées malade, "cela peut arriver que ce vaccin ne fonctionne pas". Il rappelle toutefois qu'il y a un véritable bénéfice à se faire vacciner même si certains "passent à travers les mailles du filet".