Le parquet général a réclamé, mardi, le maintien en détention de la mère de Fiona avant son procès en appel pour la mort de sa fille en 2013 à Clermont-Ferrand.

publié le 10/01/2017 à 13:18

L'avocat général a réclamé, mardi 10 janvier devant la Cour d'appel de Rion (Puy-de-Dôme), le maintien en détention de la mère de la petite Fiona. Cécile Bourgon avait été acquittée partiellement en novembre 2016 pour la mort de sa fille de cinq ans. "Je ne sais pas, si demain Cécile Bourgeon est libre, ce qu'elle fera. (...) La mise en liberté peut porter atteinte à une recherche éventuelle", a estimé Raphaël Sanesi de Gentile. Le corps de Fiona, disparue en mai 2013, n'a jamais été retrouvé.



Le magistrat craint également pour la sécurité de la jeune femme, dont l'acquittement partiel avait suscité des manifestations d'indignation populaire au sortir de la cour d'assises du Puy-de-Dôme. Expliquant avoir reçu des "messages d'insatisfaction" après le verdict, il craint du "harcèlement, une éventuelle agression". Ne pas la libérer est "dans l'intérêt de tous et celui de Cécile Bourgeon", a-t-il conclu. La décision sera rendue mercredi 11 janvier en fin de matinée. Cécile Bourgeon et Berkane Makhlouf, dont le procès en novembre n'a pas permis de faire toute la lumière sur la mort de Fiona, seront rejugés en appel dans une autre juridiction.

À écouter également dans ce journal :

- L'enseigne de grande distribution Carrefour mène des négociations avec les partenaires sociaux pour avoir la possibilité d'ouvrir ses hypermarchés les dimanches matin, mais assure ne pas vouloir généraliser l'ouverture ce jour-là. "Cela dépendra de l'environnement et de la demande des clients", a déclaré une porte-parole de la marque la semaine dernière.



- Le Mondial 2026 se jouera à 48. La FIFA a adopté mardi 10 janvier "à l'unanimité" le passage à 48 équipes dès la Coupe du monde 2026 avec une première phase de 16 groupes de 3 équipes, a annoncé mardi l'instance sur son compte Twitter.



- Île-de-France : Le procès verbal de stationnement à 17 euros ne serait pas assez dissuasif. En témoignent les 90% d'automobilistes qui ne les payent pas. Les PV vont donc augmenter drastiquement d'ici cinq ans pour atteindre jusqu'à 100 euros. Une hausse qui devrait rapporter près de 300 millions d'euros à la ville de Paris.



- Barack Obama qui cédera le pouvoir le 20 janvier au républicain Donald Trump, 70 ans, a choisi la ville de Chicago, terre de sa fulgurante ascension politique, pour prononcer son dernier discours en tant que président des États-Unis. Accompagné de sa femme Michelle et du vice-président Joe Biden, il s'exprimera depuis le "McCormick Place", au cœur de cette grande ville de l'Illinois.



- Une plainte contre X pour "non-assistance à personne en danger" et "mise en danger de la vie d'autrui" a été déposée mardi par la caissière d'Auchan City à Tourcoing (Nord) qui a fait une fausse couche sur son lieu de travail, a-t-on appris auprès de son avocat.



- Affaire Kardashian : 17 personnes ont été interpellées lundi matin, trois mois après les faits, notamment dans les milieux du grand banditisme. Avec un butin estimé à neuf millions d'euros, ce braquage spectaculaire constitue le plus important vol de bijoux commis sur un particulier en France depuis plus de 20 ans.