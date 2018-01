publié le 14/01/2018 à 09:00

Le scandale Lactalis ne concerne pas seulement les supermarchés. Les pharmacies ont également vendu des lots suspects et la profession craint que sa crédibilité soit entachée. 44 pharmacies ont été listées pour avoir commercialisé des boites de laits infantiles Lactalis. "Ces 44 pharmacies portent atteinte à notre profession parce qu'aujourd'hui on a tous les moyens pour procéder en urgence au retrait", témoigne Andrée Ivaldi, présidente du syndicat des pharmaciens de Paris.



Une remise en question d'autant plus difficile à avaler qu'il est impossible que ces pharmaciens n'aient pas vu l'alerte de l'Agence Nationale de Santé. De son côté, le patron de Lactalis Emmanuel Besnier a promis qu'il répondrait aux questions de la justice. "Il y a des plaintes, il y aura une enquête, nous collaborerons avec la justice en donnant tous les éléments qu'on nous demandera. Nous n'avons jamais pensé agir autrement", a déclaré le PDG au Journal du Dimanche. Une enquête préliminaire a été ouverte par le pôle santé publique du Parquet de Paris.

À écouter également dans ce journal :

- Strasbourg : plusieurs lycéennes ont été victimes de harcèlement sexuel via une campagne sur l'application Snapchat.

- Paris : un jeune homme de 15 ans a été mortellement poignardé dans le XIe arrondissement de Paris, samedi soir.



- Etats-Unis : lors de la vague de froid, plusieurs passagers français sont restés bloqués à l'aéroport JFK de New York. Ils veulent engager un recours collectif car ils estiment avoir été abandonnés.



- Enseignement supérieur : après le désastre de la plateforme APB, le nouveau système intitulé "Parcourup" sera disponible lundi 15 janvier.





- Football : Bordeaux s'est imposé face à Troyes (1-0), Marseille frappe fort en battant Rennes (3-0) samedi 13 janvier.