DIAPORAMA - États-Unis : les images les plus marquantes de la vague de froid

C'est un froid glacial qui dure depuis presque deux semaines. Les États-Unis, particulièrement la côte est du pays, sont touchés depuis plusieurs jours par une vague de froid historique. Les températures oscillent entre -20 et -35 degrés et le pays connaît d'importantes chutes de neige.





L'île de Manhattan, à New York, est couverte d'un épais manteau blanc, tout comme le pont de Brooklyn. Cette neige a presque assoupi la ville qui ne dort jamais, avec des conditions de circulation devenues très difficiles. Un paysage qui fait la joie des plus jeunes, comme des grands enfants, et qui offre des images magiques, comme celle d'une fontaine dont l'eau glacée est figée dans le temps.

D'autres grandes villes des États-Unis sont touchées par cette vague de froid, comme Altantic City, où de la glace s'est installée sur la porte d'une maison. Un froid qui perturbe grandement le trafic aérien, avec de nombreux avions restés cloués au sol. Enfin, ces températures négatives touchent aussi les animaux : des requins sont morts congelés ces derniers jours à cause du froid polaire.