publié le 28/12/2017 à 20:02

Il a grandi dans les bidonvilles de Monrovia. Il a ensuite fait le bonheur du Paris Saint-Germain et de l'AC Milan, au point de remporter le Ballon d'Or 1995. Le voilà désormais président du Liberia. George Weah, ancienne star planétaire du football, a largement remporté jeudi 28 décembre le second tour de l'élection présidentielle de son pays natal.



L'homme de 51 ans a recueilli 61,5% des voix face à son adversaire, le vice-président Joseph Boakai, selon des résultats proclamés par la Commission électorale nationale après le dépouillement de 98,1% des suffrages exprimés.

George Weah était favori du scrutin après être sorti vainqueur du premier tour du 10 octobre, avec plus de 38% des voix, et malgré les accusations de "fraudes et irrégularités" venues du camp adverse. Il doit succéder le 22 janvier à Ellen Johnson Sirleaf, marquant ainsi la première transition démocratique depuis plus de 70 ans dans ce pays anglophone d'Afrique de l'Ouest.

Seul Africain à avoir remporté le Ballon d'or, George Weah est entré en politique à la fin de la guerre civile qui a fait quelque 250.000 morts entre 1989 et 2003. Il avait été battu au second tour de la présidentielle de 2005 par Ellen Johnson Sirleaf, première femme élue chef d'État en Afrique, puis comme candidat à la vice-présidence en 2011. En décembre 2014, il finit par remporter son premier mandat en devenant sénateur.



Quinze ans après avoir raccroché les crampons, l'ex-vedette du Parc des Princes réalise là le second rêve de sa vie. "Personne ne devrait avoir peur du changement. Regardez ma vie : je suis passé de footballeur à homme politique. Vous pouvez vous aussi être cette personne. Nous sommes pareils", a-t-il lancé pendant sa campagne.

Pas épargné par les critiques

Ses détracteurs jugent son programme trop vague et pointent son absentéisme au Sénat. À cela, il leur oppose son bilan en matière de santé et d'éducation, la proximité qu'il cultive avec la population et des promesses : "Je vais m'assurer que nos hôpitaux soient équipés, que nos médecins et nos infirmières soient formés et qu'ils soient encouragés à travailler".



George Weah a choisi comme colistière Jewel Howard-Taylor, l'ex-épouse de l'ancien chef de guerre et président Charles Taylor (1997-2003), une sénatrice respectée. Il assure néanmoins ne pas avoir de contact avec l'ancien chef d'État, condamné en 2012 par la justice internationale à 50 ans de prison pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre en Sierra Leone voisine.

