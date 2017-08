publié le 08/08/2017 à 09:21

"Très préoccupants". Ce sont les mots employés par la préfecture de la Vienne pour décrire l'état de l'adolescent de 15 ans frappé par la foudre, lundi 7 août à Lathus-Saint-Rémy dans la Vienne.



La foudre est tombée sur un relais électrique et les participants d'un centre aéré qui étaient alors en extérieur ont malheureusement été touchés. Cinq autres jeunes, âgés de 13 et 17 ans, ont aussi été hospitalisés.

La victime la plus sérieusement touchée a subi un arrêt cardio-respiratoire et souffre également de brûlures. Elle a été évacuée à Tours par l’hélicoptère du Samu. Les cinq autres adolescents ont été pris en charge à Poitiers, pour acouphènes et bourdonnements.





Ces jeunes devaient passer une semaine dans le centre de loisirs et pratiquer diverses activités sportives. "Les parents des victimes ont été informés et seront accueillis par l'équipe médicale de Poitiers", a également indiqué la préfecture. Une cellule d'urgence médico-psychologique les accompagne dans cette épreuve.

À écouter également dans ce journal

Dépenses de campagne : Emmanuel Macron a dépensé bien plus d’argent que les autres candidats pour cibler ses électeurs. SMS, appels, courriers, tracts et sondages lui ont coûtés plus de 5 millions d’euros, à peine moins que pour ses meetings lui revenant à 5,8 millions d’euros.



Révélations sur l'accident de Puisseguin : Pour les familles des 43 victimes de cet incident survenu en octobre 2015, le plus meurtrier depuis 1982, c'est un début d'explication. Le journal Le Parisien a pu consulter le rapport du BEA-TT (Bureau d'enquête sur les accidents de transport terrestre).



Œufs contaminés : La France et le Royaume-Uni sont à leur tour touchés par cette crise sanitaire, après la livraison dans ces pays d’œufs contaminés. Pour rappel, des centaines de milliers d’œufs néerlandais, ont été déclarés impropres à la consommation car contaminés par le fipronil, un insecticide toxique.