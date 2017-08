publié le 08/08/2017 à 08:07

On en sait plus sur les circonstances de l'accident de car de Puisseguin, survenu en octobre 2015 et qui avait causé la mort de 43 personnes. C'est encore aujourd'hui l'accident le plus meurtrier depuis 1982.



Le Parisien, à l'origine de ces révélations, a pu consulter un rapport de "120 pages très détaillé" du BEA-TT (Bureau d'enquête sur les accidents de transport terrestre) et écrit que "ni le réservoir, ni à fortiori son installation au dos de la cabine du tracteur routier n'étaient homologués au moment de l'accident".

Le rapport met en cause le second réservoir du camion qui a percuté le car. Il s'est aussi rompu au moment de l'impact. Ses 375 litres de gazole se sont aussi déversés augmentant de 70% la quantité de carburant.



Quant à la vitesse de propagation du feu, les experts pointent du doigt les matériaux du bus. Le BEA révèle que les normes les encadrant sont bien inférieures à celles exigées pour les avions, bateaux ou encore trains.



Pour rappel, le car s'était complètement enflammé et les survivants parlent d'un véritable brasier. Du bus, il ne restait plus qu'une structure carbonisée.

À écouter également dans ce journal

Œufs contaminés : La crise du fipronil s'étend à la France et au Royaume-Uni. Des œufs contaminés par l'insecticide ont été livrés dans ces deux pays. En Hollande, à l'origine de la contamination, des millions de poules pourraient être abattues.



Centre de loisir frappé par la foudre : La foudre est tombée sur un centre de loisirs de Lathus-Saint-Rémy dans la Vienne, lundi 3 août. Dix adolescents et leur moniteur ont été blessés dans l'incident. Tous se trouvaient sous ou à proximité d'une tente lorsque la foudre est tombée.



Première dame en France : Brigitte Macron n'aura pas de statut officiel. "Une charte de la transparence" pourrait voir le jour. Ce guide de de bonne conduite pourrait être publié d'ici quelques semaines.C'est donc une marche arrière face à une pétition en ligne s'y opposant et qui a réuni plus de 200.000 signatures.





Vacances : Les pouvoirs publics constatent une hausse des anomalies et des fraudes grâce à un dispositif de contrôles renforcés des activités touristiques et estivales. À ce stade de l'été, selon Bercy, le taux d'anomalie s'élève à 26,5%.