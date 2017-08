La salle du Congrès de Versailles, la République au pays des rois

et Loïc Farge

publié le 08/08/2017 à 07:51

Quel contraste entre les hordes de touristes du monde entier venus voir la demeure d'un roi et l'aile sud du château réservée à la République. Dans la salle du Congrès, 1.500 fauteuils de velours rouge sont prêts pour accueillir députés, sénateurs, journalistes et le public dans les tribunes. Des sièges disposés en hémicycle, mais la salle est rectangulaire. Lorsque la République s'est installée à Versailles en 1876, il a fallu construite une salle pour les députés. Les sénateurs, eux, se réunissaient déjà dans l'opéra. L'architecte n'est autre que le fils de celui qui a dessiné l'Assemblée nationale à Paris.



C'est bien ici que tous les présidents ont été élus, jusqu'en 1958 et le suffrage universel. La dernière élection à Versailles s'est déroulée en décembre 1953 : c'est celle de René Coty. La République vient désormais ici pour modifier la Constitution, comme en 2008, pour que le président redonne le cap, comme en 2009, ou pour des événements solennels, comme après les attentats du 13 novembre 2015.

À l'époque, en 1870, la République avait choisi Versailles en référence à 1789. Aujourd'hui, assis dans l'hémicycle, les parlementaires peuvent admirer au fond de la salle une immense œuvre d'art : un grand tableau représentant l'ouverture des états généraux en mai 1789. La République est ici chez elle au pays des rois. C'est tout ce décorum qui a accueilli Emmanuel Macron et les parlementaires le 3 juillet 2017.