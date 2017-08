publié le 08/08/2017 à 07:32

RTL vous révèle mardi 8 août en exclusivité le premier bilan d'étape de "l'Opération interministérielle Vacances" (OIV) qui est déployée chaque été sur l’ensemble du territoire. Tous les ans, les pouvoirs publics mettent en place, pendant la période estivale, un dispositif de contrôles renforcés des activités touristiques et estivales. Son objectif est de protéger les intérêts économiques des consommateurs et garantir leur sécurité sur leur lieu de vacances.





Après deux mois d'enquête (entre le 1er juin date du début de l'opération et vendredi dernier 4 août), quelques 19.027 établissements ont été visités, donnant lieu à 54.637 contrôles, selon Bercy. Un chiffre stable par rapport à l'an passé. En revanche, à ce stade de l'été, le taux d'anomalie, c'est-à-dire le nombre d'infractions constatées, s'élève à 26,5%. Ainsi, plus d'un quart des contrôles ont abouti à la détection d'un problème de conformité avec la loi. Résultat : 14.475 infractions ont été enregistrées, soit une hausse de 7% par rapport à l'an dernier à la même période.

1.242 infractions ont abouti à une poursuite pénale

Les agents de la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes), des douaniers, policiers, gendarmes, de la Direction générale de l'alimentation et celle des sports, ont donc mieux ciblé leurs actions. Sur ces 14.475 anomalies, 10.391 ont abouti à une suite pédagogique (prévention, explication), 2.842 à une sanction administrative (légères pour l'essentiel), et 1.242 ont abouti à une poursuite pénale.



Ces contrôles peuvent intervenir dans les domaines des déplacements (locations de voitures, panne sur autoroutes...), d'hébergement (locations saisonnières, chambre d'hôtes...), de santé (crèmes solaires, tatouages...), des achats (contrefaçons, marchés de plein air), de la restauration (respect des températures de conservation ou des dates de consommation) ou encore des loisirs (piscines, discothèques, parcs de loisirs...). L'Opération interministérielle vacances a commencé le 1er juin et se terminera le 15 septembre prochain.