publié le 03/12/2017 à 08:37

Les électeurs de Corse sont appelés aux urnes ce dimanche 3 décembre et c'est une collectivité territoriale tout à fait inédite qui va voir le jour sur l'île dès le 1er janvier. Les électeurs doivent désigner les 63 membres de cette instance, qui naîtra de la fusion des deux départements, Haute-Corse et Corse du Sud et de l'ancienne région.



À Bastia, les bureaux de votes viennent d'ouvrir et c'est Jean-Pierre, le président du bureau, qui met, en premier, son bulletin dans l'urne, après le passage de la police, qui a inspecté les lieux. 234.000 personnes sont inscrites sur les listes électorales et la participation sera le premier enjeu de cette journée. 40% d'abstention pour les territoriales de 2015, combien aujourd'hui ?

Cette élection est décisive mais elle n'a pas, jusqu'à la veille, suscité d'enthousiasme sur l'île. Le temps est plutôt clément pour ce jour de vote, les premiers électeurs arrivent dès l'ouverture mais ils profitent surtout de la présence du maire pour faire part de leurs doléances.

À écouter également dans ce journal :

- En Nouvelle-Calédonie, Édouard Philippe a été interpellé par la population de l'île de Lifou, qui craint une vague de pollution après l'échouage d'un porte-conteneurs en juillet dernier.



- Benoît Hamon a rebaptisé son mouvement politique Génération.s. Il est l'invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI de ce dimanche 3 décembre.



- Barack Obama a été accueilli comme une superstar par les Napoléons lors de sa conférence, dont le thème était la peur. Plus tôt dans la journée il avait rencontré la maire de Paris Anne Hidalgo.



- Alerte à la salmonelle dans plusieurs lots de lait infantile. 12 d'entre eux ont été retirés de la vente après la contamination de vingt jeunes enfants de moins de six mois.



- Les malades de la thyroïde se rassemble à Bourgoin-Jallieu en Isère : ils ont rendez-vous à l'usine qui produit l'ancienne formule du Levothyrox mais qui exporte tous ses stocks en Italie. Certains malades sont obligés d'aller chercher leurs médicaments directement en Espagne.



- La plateforme AirBnB favoriserait-elle l'évasion fiscale ? C'est ce que suggèrent les syndicats du milieu hôtelier. L'entreprise inciterait ses utilisateurs à utiliser une carte de crédit émise à Gibraltar, paradis fiscal invisible du fisc français.



- Le PSG a connu son premier couac en Ligue 1 cette saison. Le club a été battu par les strasbourgeois deux à un. Une défaite qui n'est pas totalement surprenante, car Paris s'est assoupi.