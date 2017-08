publié le 14/08/2017 à 09:54

La Loire-Atlantique fait partie des 82 départements soumis à des restrictions d'eau à cause de la sécheresse. Conséquences : de nouvelles interdictions de navigations vont s'appliquer sur le canal de Nantes jusqu'à Brest. À partir de mercredi 16 août, les habitants qui viennent de rentrer chez eux vont devoir laisser leur bateau à quai : seules les embarcations louées auprès des professionnels pourront franchir les écluses du département.



Le long du canal, les habitants se résignent. "C'est la sécheresse, c'est la sécheresse un point c'est tout", déclare l'un deux. "Il faut être beau joueur", poursuit un autre. Les vacances tournent court pour les principaux concernés et certains se disent tout de même "déçus".

La plaisance privée sera interdite de navigation à partir de mercredi : une première dans le département. "C'est la première année depuis bien longtemps qu'on connaît un événement aussi sévère en termes de pénurie d'eau", explique Stéphane Faivre, directeur des infrastructures du département. L'eau reste indispensable pour préserver l'écosystème, la moindre pluie est donc aujourd'hui accueillie avec bonheur.

À écouter également dans ce journal

- Au moins 17 personnes sont mortes dans l'attaque d'un café-restaurant à Ouagadougou au Burkina Faso. Une attaque qualifiée de "terroriste" par le gouvernement. Le restaurant est situé dans un quartier de la capitale très fréquenté par les expatriés. Il y a aussi des dizaines de blessés.



- Les images ont dû traverser la planète football : à Guingamp, Neymar se régale déja avec le PSG. La star brésilienne a largement contribué au succès des Parisiens hier soir 3 buts à 0 au stade du Roudourou. Neymar a fait une passe décisive, touché plus de 107 ballons et surtout : il a marqué son premier but en ligue 1.



- Emmanuel Macron passe ses premières vacances de président à Marseille avec son épouse... Le couple présidentiel séjourne "dans une résidence avec une grande piscine, sur les hauteurs de la ville". Au programme, visite culturelle et jogging sur la page... Impossible de passer incognito.



- Un des engagements de l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris est de réduire les délais d'attente, notamment aux urgences. À Bagnols-sur-Cèze ou encore à Nîmes dans le Gard, il existe "Urgence Chrono.com". Cette plateforme permet de connaître à l'avance le délai d'attente aux urgences.



- Les Bleus de l'athlétisme repartent de Londres avec des médailles plein les poches. Trois titres individuels et deux médailles de bronze, ça n'était pas arrivé depuis 14 ans. On retiendra la très bonne cuvée 2017 des Bleus mais pas que. Il y a aussi la fin de carrière d'Usain Bolt qui se termine sur une chute au relais 4x100 mètres... Le meilleur sprinter de tous les temps est revenu en exclusivité pour RTL sur ce moment douloureux.