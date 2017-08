publié le 05/08/2017 à 22:53

"Samedi [prochain], le 100 m sera le mien : je veux terminer invaincu." Samedi 5 août 2017, 21h45 à Londres, 22h45 heure française : la prédiction d'Usain Bolt ne s'est pas confirmée. À quelques jours de ses 31 ans, le roi du sprint quitte l'arène, privé d'un ultime titre de champion du monde du 100 mètres par son pire ennemi, Justin Gatlin (9"92). L'Américain de 35 ans (champion olympique 2004 et du monde 2005), suspendu quatre ans pour dopage et conspué par la foule, s'est agenouillé devant le roi Bolt (9"95) après l'officialisation du résultat. Un exploit que Gatlin avait déjà réalisé à Rome en 2013.



En finale de sa discipline de prédilection, le Jamaïcain, invaincu dans une grande compétition depuis 2008, n'a pas fait mieux qu'une troisième place, derrière l'autre Américain Christian Coleman (9"94). "Je suis désolé de ne pas avoir pu terminer sur une victoire, mais je vous remercie pour votre soutien", a déclaré sur le stade le vaincu magnifique. Il mettra un terme à sa carrière samedi 12 août à Londres, avec le relais 4x100 m de son pays.

Devait-on y voir un mauvais présage ? La demi-finale du 100 mètres, à laquelle il participait deux heures plus tôt, ne s'était déjà pas merveilleusement déroulée. En effet, le Jamaïcain avait été battu par Christian Coleman pour un centième de seconde (9"97 pour l'Américain, contre 9"98 pour Bolt). Au micro de France 2, Usain Bolt, 11 titres mondiaux au compteur, a reconnu son "mauvais départ". Le départ lui avait déjà été fatal lors des championnats du monde à Daegu en 2011.



Usain Bolt, des records, des grimaces, un sourire, un geste

Si la carrière du Jamaïcain, entamée en professionnel en 2004 (Jeux olympiques d'Athènes), ne se termine pas au sommet comme il l'espérait, il a été une fois encore la star de ces Mondiaux disputés cette année à Londres. Les records de celui que l'on surnomme "La Foudre" resteront dans la légende. L'homme le plus rapide de tous les temps avait repoussé les limites en courant le 100 mètres en 9"58 à Berlin en 2009. Son nom est aussi associé au 200 mètres, qu'il a couru en 19"19 également sur la piste de la capitale allemande.



Sa grimace avant le top départ de chaque sprint, son célèbre geste de victoire, un bras tendu vers le ciel, et surtout son plaisir de courir sont des images désormais gravées dans les esprits. Le président de la Fédération internationale d'athlétisme ne s'y trompait pas quarante-huit heures avant cette finale du 100 mètres historique. "Je n'ai pas le souvenir de quelqu'un qui ait un tel impact depuis Mohammed Ali. Ce qui nous manquera le plus, c'est sa personnalité".