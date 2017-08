et AFP

Après avoir envisagé pendant un temps l'hypothèse d'un braquage qui aurait mal tourné, le gouvernement du Burkina Faso a annoncé qu'une attaque terroriste avait été menée dimanche 13 août contre un café-restaurant à Ouagadougou par des jihadistes présumés. Le bilan provisoire communiqué par les autorités brukinabées fait état de 17 morts.





"Ce dimanche 13 août 2017 aux environs de 21h, une attaque terroriste a touché le restaurant Istanbul sur l'avenue Kwame Nkrumah à Ouagadougou", selon un communiqué du gouvernement dont l'AFP a reçu copie. "Cette attaque a fait pour l'instant 17 victimes dont les nationalités restent à préciser et huit blessés", indique le texte. Le restaurant Istanbul, situé à environ 200 mètres du café Cappuccino qui avait été en janvier 2016 la cible d'un attentat jihadiste, "a été attaqué par de présumés jihadistes", a déclaré à un serveur du restaurant.

Un quartier déjà frappé par le terrorisme

"Trois hommes sont arrivés à bord d'un véhicule 4x4 vers 21h30, sont descendus du véhicule et ont ouvert le feu sur les clients assis sur la terrasse" de ce café fréquenté par une clientèle expatriée, a indiqué le serveur du restaurant. La police a évacué les civils avant l'arrivée de l'armée et la gendarmerie qui ont tout de suite lancé l'assaut, et les tirs, nourris au départ, sont ensuite devenus sporadiques, a rapporté le journaliste de l'AFP.

Les assaillants, dont le nombre n'est pas connu, "sont confinés dans un étage de l'immeuble qu'ils ont attaqué", a déclaré le ministre burkinabé de la communication Remis Dandjinou à la télévision nationale, lors d'un flash d'information. "Les forces de défense et de sécurité et l'unité d'élite de la gendarmerie sont en opération", a-t-il dit. Le 15 janvier 2016, l'attaque du café Cappuccino à Ouagadougou, revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), avait fait une trentaine de morts.