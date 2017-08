publié le 09/08/2017 à 17:08

Nicolas Hulot prend le sujet de l'eau à bras le corps. Le ministre de la Transition écologique présentait mercredi au dernier Conseil des ministres son "plan pour la gestion des ressources en eau". Il souhaite ainsi éviter à la France la répétition des situations de "stress hydrique", qui concernent aujourd'hui près de 80 départements.



Sur les territoires concernés, la demande en eau excède les quantités disponibles, essentiellement pendant l'été. Le stress hydrique est principalement causé par les sécheresses météorologiques - lorsqu'il pleut trop peu ou pas du tout. Celles-ci entraînent alors une sécheresse hydrologique : les nappes phréatiques n'ayant pas été alimentée par les précipitations, s'assèchent.

À l'issue du Conseil des ministres de mercredi, Christophe Castaner porte-parole du gouvernement a rappelé qu'à ce rythme, "en 2070, l'ensemble du territoire sera concerné". Le gouvernement souhaite donc mettre à contribution les agriculteurs, les industriels, les collectivités territoriales, ainsi que les associations pour remédier au problème.



Quelle est la situation en France ?

Incendies dans le Sud-Est, cultures ravagées... En France les fortes chaleurs de cet été et le manque d'eau du reste de l'année ont entraîné une situation de stress hydrique dans 82 départements dans lesquels des mesures de restrictions d'eau ont été prises par la préfecture. Parmi eux, une trentaine font l'objet d'arrêtés de gestion de crise : le prélèvement d'eau y est strictement réservé en cas de besoin prioritaire - santé, sécurité civile et eau potable.



Une situation qui pèse sur les agriculteurs. Interrogé par RTL, Patrick Pébille s'inquiète des conséquences de ces mesures de restrictions sur sa récolte. "S'il n'y a pas d'irrigation c'est 1 année sur 10, peut-être, qu'on risque d'avoir une récolte". Bien trop peu pour ce céréalier des Hautes-Pyrénées.



Les agriculteurs des alentours se sont donc entendus pour restreindre eux-même leur consommation d'eau, sans attendre la décision de la préfecture. "On s'est interdit un jour par semaine de pomper dans les zones qu'on a définies, et là on est passé à deux jours par semaine", explique Patrick Pébille.

Encourager le stockage de l'eau

Une solution apparaît comme simple et efficace : élaborer des réserves d'eau. Une idée prônée depuis longtemps par les agriculteurs. "Il faut stocker l'eau l'hiver pour pouvoir la redistribuer à tout le monde l'été", explique Patrick Pébille au micro de RTL. "On a un projet qui est de prendre l'eau de la montagne, de la turbiner et de la remettre dans les rivières l'été pour l'agriculture, pour la salubrité, pour l'eau potable. Nous ça fait dix ans qu'on dit ça !"



L'utilisation de réserves d'eau peut prendre la forme de forages ou de retenues collinaires. C'est cette dernière méthode qui reste privilégiée puisqu'elle permet de "faire couler l'eau d'amont en aval", a rappelé Christophe Castaner tout en permettant de réutiliser l'eau.





Problème : les démarches administratives pour autoriser les stockages d'eau sont trop longues et fastidieuses. L'accent du plan proposé par Nicolas Hulot sera donc mis sur la simplification du processus.