publié le 18/07/2017 à 15:02

La sécheresse sévit sur une partie de la France. Le 17 juillet, Propluvia, le site du ministère de la Transition écologique et solidaire qui fait état des restrictions d'eau, a recensé 21 départements en situation de "crise hydrique". 61 départements sont quant à eux soumis à des restrictions d'eau plus ou moins importantes.



Parmi les départements les plus concernés, la Gironde, la Charente et plusieurs départements du sud-ouest de la France. Au Nord-Est, les Ardennes et la Marne subissent également la sécheresse de plein fouet. Dans ces zones, le gouvernement demande l'arrêt des prélèvements d'eau non prioritaires, y compris dans le domaine de l'agriculture. Seuls les prélèvements d'eau liés à des questions de santé, de sécurité et de salubrité sont autorisés.

Passez votre souris pour afficher le degré de restriction dans votre département. Cliquez pour obtenir les informations sur le type de restrictions imposées par le ministère de l'Environnement.

Cette situation s'explique notamment par un hiver particulièrement sec, qui n'a pas permis une recharge suffisante des nappes phréatiques de France. Selon une étude du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), 74% d'entre elles présentent un niveau "modérément bas à très bas" au 1er juillet.