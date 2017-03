publié le 16/03/2017 à 08:28

Ce sera à la prochaine majorité de se pencher sur la question. L'état d'urgence sera-t-il prolongé une fois le nouveau gouvernement en place après le 7 mai ? La question se pose, surtout d'après Jean-Jacques Urvoas. Le ministre de la Justice estime en effet que les conditions sont réunies pour que l'on sorte de l'état d'urgence, mis en place après les attentats du 13 novembre 2015 à Paris, et prolongé après l'attentat de Nice le 14 juillet dernier.



Selon les données du ministère, les perquisitions administratives ont fortement baissé, passant de 300 par mois il y a un an, à seulement 18 depuis le mois de décembre. En outre, le nombre d'assignés à résidence à également baissé : 68 personnes sont toujours contraints de rester chez eux, soit quatre fois moins qu'il y a un an. De même, le nombre de personnes condamnées pour des affaires en lien avec le terrorisme a augmenté de 50 %, indique Jean-Jacques Urvoas. Des chiffres fruits des mesures de lutte contre le terrorisme prises par le gouvernement, avance-t-il.

À écouter également dans le journal :

- Présidentielle 2017 : les candidats continuent la campagne. "Je viens de loin (...) je dis aux Français : jugez-moi sur mon parcours. Je n'ai pas fait de grandes écoles, je n'ai pas été banquier", a ainsi lancé François Fillon en meeting dans le Vaucluse. De son côté, Emmanuel Macron se prépare à sa rencontre ce 16 mars avec la chancelière allemande Angela Merkel.

- Benoît Hamon : le candidat socialiste a dévoilé son programme économique. Celui-ci reprend quelques propositions de ses anciens concurrents à la primaire de la gauche, tels que le made in France, la nationalisation temporaire ou encore les allocations familiales versées dès le premier enfant.



- Pays-Bas : François Hollande a salué une "nette victoire contre l’extrémisme", après le résultat des élections législatives néerlandaises. Le libéral Mark Rutte a été réélu au poste de Premier ministre, face au populiste Geert Wilders dont le parti de la liberté n'a remporté que quatre sièges de plus qu'en 2012.



- Clause Molière : Bernard Cazeneuve a pointé du doigt ces clauses impliquant de ne parler que français sur les chantiers de construction, et qui se multiplient dans plusieurs régions françaises sur les marches d'offres publiques. Le Premier ministre a taclé ces clauses de dispositions relevant "de la pure posture politique, contraire aux intérêts de la France".



- États-Unis : deux juges fédéraux ont bloqué, pour l'ensemble du territoire étasunien, la second version du décret sur l'immigration. Donald Trump a déclaré qu'il n'hésiterait pas à faire remonter l'affaire jusqu'à la Cour Suprême, la plus haute juridiction du pays, si nécessaire.



- Football : Monaco a battu Manchester City 3 à 1 lors du huitième de finale retour de Ligue des Champions et qualifie donc pour les quarts.