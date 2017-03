Jean-Jacques Urvoas ouvre la voie à une "sortie de l'état d'urgence"

et AFP

15/03/2017

Seize mois après son entrée en vigueur, le gouvernement envisage la fin de ce régime d'exception. Jean-Jacques Urvoas, ministre de la Justice, a fait savoir mercredi 15 mars que les "conditions" étaient réunies pour rendre "possible une sortie de l'état d'urgence". Une déclaration survenue lors d'un discours prononcé à la suite d'une rencontre avec le vice-président du Conseil d'État et les présidents des juridictions administratives.



Instauré en France au soir des attentats jihadistes du 13 novembre 2015, l'état d'urgence a connu cinq prorogations successives. La dernière, établie par une loi du 19 décembre 2016, prévoit la fin de son application au 15 juillet 2017.

Si le Garde des Sceaux se dit ouvert à la fin de ce régime qui restreint certaines libertés et offre plus de pouvoirs à la police, la décision finale concernant une éventuelle sortie ou une reconduction reviendra au gouvernement issu des urnes après la présidentielle et les législatives.