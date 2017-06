Le journal de 7h30 : une 36e fête de la musique sous haute sécurité

publié le 21/06/2017 à 08:44

Comme chaque depuis le 21 juin 1982, la fête de la musique va agiter toute la France en ce mercredi 21 juin. Il s’agit de la deuxième fête de la musique sous l’état d’urgence. Dans de nombreuses communes, des zones sécurisées seront mises en place pour accueillir les manifestations publiques.



Dans le cadre de la visite du président colombien Juan Manuel Santos, le Palais de l'Élysée accueillera l'orchestre Jovenes de Colombia, en collaboration avec l'orchestre de la Garde républicaine. L’annonce du gouvernement cette après-midi ne devrait donc pas se faire depuis la Cour de l’Élysée. Le Premier ministre ira à la rencontre du public et des artistes qui se produiront en concert dans la cour de l'Hôtel de Matignon.

- Le jour le plus long sera également le plus chaud. 66 départements sont toujours en vigilance orange à la canicule en France et c'est à Paris qu'il fera le plus chaud avec 37 degrés à l'ombre prévus ce mercredi.



- Un terroriste a été abattu à la gare de Bruxelles par des militaires après l’explosion d’une valise piégée qu’il transportait.



- Après les élections législatives, la composition du nouveau gouvernement sera annoncée ce mercredi vers 18 heures.



- Le bureau politique qui va se tenir chez Les Républicains devrait acter la session entre les groupes parlementaires des députés LR prêts à collaborer avec l’Exécutif et les partisans d’une opposition intransigeante.



- Soupçonnés d’être impliqués dans l’assassinat de Grégory Villemin, les époux Jacob ont été remis en liberté sous contrôle judiciaire dans des lieux différents.



- Au Portugal, les autorités ont annoncé le crash d’un canadair par erreur avant de revenir sur leur décision, alors qu’un incendie ravage toujours le centre du pays.



- La France affrontera la Slovaquie en quart de finale de l’Euro de basket féminin, alors que les Serbes, tenantes du titre, se sont inclinées face à la Lettonie.