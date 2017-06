publié le 21/06/2017 à 08:05

En 1989, les Américains découvrent sur leur écran des jeunes femmes courir en maillot de bain rouge sur les plages californiennes. Trente ans après, ces images restent profondément ancrées dans l'imaginaire des téléspectateurs, qui vont cette fois les retrouver dans les salles obscures. Alerte à Malibu débarque le 21 juin au cinéma avec Dwayne Johnson et Zac Efron en protagoniste, surfant sur le succès de son prédécesseur du petit écran.



La série culte qui a fait connaître Pamela Anderson et David Hasselhoff a marqué des générations de téléspectateurs, étant l'une des rares productions télévisée à avoir connu autant de succès et à avoir eu autant d'impact sur les amateurs du feuilleton. Ce show télévisé est finalement érigé comme un symbole de la Californie et de son mode de vie dans l'imaginaire du public qui suivait les épisodes toutes les semaines. Le feuilleton devient un phénomène du petit écran.

Une recette qui fonctionne

Il faut dire qu'Alerte à Malibu réunit tous les ingrédients pour séduire le public. La série est créée par Greg Bonann, ancien sauveteur qui s'est inspiré de sa propre vie et de ses souvenirs. Une première saison est diffusée avant d'être brutalement arrêtée. Mais l'acteur principal David Hasselhoff, convaincu du potentiel du projet, décide de le reprendre en tant que producteur exécutif et de le financer. Il change alors certains éléments : l'intrigue, jugée alors trop sérieuse, devient ensuite plus légère et exploite davantage ses personnages et leurs histoires personnelles.

Après la première saison, le casting change pour conquérir de nouveaux spectateurs, misant sur le côté sexy grâce à de nouveaux acteurs, comme David Charvet, Nicole Eggert et Pamela Anderson devenue emblématique. La technique du ralenti, instauré pour allonger les épisodes et diminuer le budget, fait alors son apparition et devient la marque de fabrique de ce show californien.

Un record et des hommages

Alerte à Malibu est un vrai succès populaire. Encore aujourd'hui, elle est la série qui a été la plus regardée dans le monde et en détient le record : elle réunissait plus d'1 milliard de téléspectateurs chaque semaine dans 142 pays en 1996. Elle a été vendue et diffusée dans 148 pays, ce qui est très rare pour une série, même américaine.



Pamela Anderson et ses compagnons sont devenu tellement célèbres que de nombreuses productions audiovisuelles ont voulu leur rendre hommage. Chandler et Joey dans Friends leur vouent un véritable culte, s'extasiant lors des nombreuses courses au ralenti qui ont contribué à l'immense popularité de la série.

Dans la scène d'ouverture de Scary Movie, Carmen Electra parodie son propre rôle de la sauveteuse Lani McKenzie en courant au ralenti sous des arroseurs de pelouse. En 2006, dans Borat, le héros tombe amoureux de Pamela Anderson, croyant qu'elle est véritablement C.J. Parker. Dans Piranha 2 3D enfin, l'acteur David Hasselhoff, se parodie lui-même en reprenant son rôle de Mitch Buchannon.

Des productions dérivées joue avec le succès de la série

Enfin, signe d'un immense succès populaire, des téléfilms dérivés sont nés de cette série : Alerte à Malibu - Paradis interdit, Alerte à Malibu - Croisière à haut risque, ou encore Alerte à Malibu : Mariage à Hawaï ont permis aux téléspectateurs de retrouver les personnages du feuilleton original. Un spin-off a même vu le jour, intitulé Un privé à Malibu, suivant les histoires du personnage principal Mitch Buchannon devenu détective privé. Si la série n'a jamais réussi à retrouver sa gloire d'antan avec ces différents projets, elle s'offre aujourd'hui une seconde jeunesse avec le film Baywatch, au cinéma ce mercredi 21 juin.