publié le 18/05/2017 à 08:18

Parité respecté pour le gouvernement Philippe qui a été dévoilé hier. Ils sont au total 22, 11 hommes et 11 femmes et se retrouveront à 11 heures ce matin pour leur premier conseil des ministres. La surprise vient de l'arrivée de Nicolas Hulot, qui après avoir dit non à Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande a finalement dit oui à Emmanuel Macron et devient ministre de la Transition écologique et solidaire. Lors de la passation de pouvoir, il a rendu un hommage appuyé à Ségolène Royal. Sur RTL, cette dernière a estimé : "Ce ministère est entre de bonnes mains avec Nicolas Hulot".



Gérard Collomb, nommé ministre de l'Intérieur s'est rendu sur les Champs-Élysées pour rendre hommage à Xavier Jugelé, assassiné le 20 avril par un terroriste. "Je veux réconcilier la population française avec sa police", a expliqué le sénateur-maire de Lyon.

Deux membres des Républicains font leur entrée au gouvernement : Bruno Le Maire à l'Économie et Gérald Darmanin aux Comptes publics. Suite à ces nominations, le secrétaire général des Républicains, Bernard Accoyer, a déclaré dans un communiqué, que les "membres de LR" qui ont "rejoint" le gouvernement "ne font plus partie des Républicains".

À écouter également dans ce journal

- Monaco a été sacré champion de France de Ligue 1 hier soir au stade Louis II après avoir dominé Saint-Étienne 2-0.



- Le taux de chômage a baissé de 0,4 points au premier trimestre 2017.



- Manuel Valls a dévoilé son affiche de campagne pour les législatives. Une affiche estampillée "majorité présidentielle".



- Après plus de 6 heures de délibération, Francis Heaulme a été condamné à la réclusion à perpétuité par la cour d'assises de la Moselle pour le meurtre de deux enfants à Montigny-lès-Metz, en septembre 1986.



- Après 20 ans de guérilla judiciaire entre Bernard Tapie et le Crédit Lyonnais, la Cour de cassation dira ce jeudi si l'homme d'affaires doit rendre les 404 millions d'euros obtenus en 2008 au terme d'un arbitrage "frauduleux".



- Aux États-Unis, le département de la Justice a nommé un procureur spécial pour mener l’enquête sur l’ingérence russe dans l’élection présidentielle de 2016 et une possible collusion entre Moscou et des membres de l’équipe de campagne de Donald Trump.



- C'est bien Anne-Sophie Lapix qui remplacera David Pujadas à la présentation du 20 heures à la rentrée. "Le temps est venu d'un nouvel élan", a justifié Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions.



- Après la cérémonie d'ouverture, début de la compétition officielle de la 70e édition du Festival de Cannes qui a lieu jusqu'au 28 mai prochain.