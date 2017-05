publié le 17/05/2017 à 17:42

Ils sont trois. Trois "prises de guerre" ou "transfuges" Les Républicains à participer au premier gouvernement du quinquennat d'Emmanuel Macron. Édouard Phillipe a été nommé à Matignon ; Bruno Le Maire est à la tête d'un gros portefeuille à Bercy ; Gérald Darmanin veillera au Budget et aux comptes publics. Ces cadres venus de la droite ne sont désormais plus les bienvenus dans leur famille politique.

"Ils font le choix personnel de faire campagne avec le Premier ministre en faveur des candidats d'En Marche ! contre nos candidats LR-UDI", a indiqué Bernard Accoyer. Le secrétaire général des Républicains a indiqué que les "membres de LR" qui ont "rejoint" le gouvernement "ne font plus partie des Républicains".



Emmanuel Macron a composé mercredi son premier gouvernement, une équipe de 22 membres, 18 ministres et 4 secrétaires d'Etat dont la moitié provient de la société civile, relativement resserrée et à l'image de la recomposition promise avec des ministres issus de la droite, comme de la gauche et du centre.