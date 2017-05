Législatives 2017 : Laurent Wauquiez sera-t-il candidat ?

et Loïc Farge

publié le 18/05/2017 à 07:38

Laurent Wauquiez avait beaucoup surpris, il y a quelques semaines, en révélant qu'il se posait la question de se représenter dans la première circonscription de Haute-Loire, dont il est le député sortant. Son éventuelle réélection l'obligerait, en effet, à démissionner de la présidence du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, où il ne siège que depuis un an et demi. Entrée en vigueur de l'interdiction du cumul des mandat oblige.



Beaucoup expliquaient alors l'hésitation de celui qui ambitionne aussi de prendre la présidence des Républicains à l'automne prochain par son souci de continuer à exister sur la scène politique nationale, en pleine période de recomposition du paysage politique. Et l'affaire a semblé plié quand, la semaine dernière, son nom est apparu sur la liste officielle des candidats investis par les Républicains pour les élections législatives.