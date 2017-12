avec Amandine Begot et La rédaction numérique de RTL

publié le 20/12/2017 à 08:11

La garde à vue de Nordahl L. touche à sa fin et le principal suspect dans l'affaire Maëlys pourrait être mis en examen dans un autre dossier, celui de la disparition d'un militaire de 24 ans. Arthur Noyer a disparu dans un quartier de Chambéry, dans la nuit du 11 au 12 avril dernier, après avoir passé la soirée en discothèque.



Le dernier témoignage concernant sa disparition indiquait que le caporal avait été vu à 4 heures du matin, faisant du stop à sa sortie de boîte de nuit. Il n'est jamais revenu à la caserne de Barby, à 5 kilomètres de la discothèque. D'après les informations de RTL, les enquêteurs en sont convaincus, Nordahl L. a fait un "trajet commun" avec le jeune militaire le soir de sa disparition. Ils ont localisés leurs deux téléphones à plusieurs reprises aux mêmes endroits, au même moment.

L'exploitation technique de l'ordinateur et du portable de Nordahl L. a révélé des "recherches intensives" sur la manière de faire disparaître un corps de façon définitive, d'après des informations du Parisien et du Dauphiné Libéré. Des recherches Internet effectuées au mois d'avril et qui coïncident avec la disparition d'Arthur Noyer.

