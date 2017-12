publié le 19/12/2017 à 08:11

La situation budgétaire des hôpitaux publics en France est très inquiétante. La Fédération hospitalière (FHF) a lancé un cri d'alarme lundi, alors que les établissements publics devraient connaître un déficit historique de 1,5 milliard d'euros pour l'année 2017, trois fois plus que l'année dernière.



Frédéric Valletoux, le président de la FHF, appelle à un sursaut pour éviter de voir sombrer le système de santé français. "On constate en fin d'année qu'on a 1,5 milliard d'euros de déficit, et on sait que l'année prochaine le gouvernement a demandé aux hôpitaux un effort de 1,6 milliard d'euros. Si on ne change pas très vite les règles du jeu, on va à la catastrophe. 1,5 milliard d'euros, c'est l'équivalent de 30.000 emplois hospitaliers. Si l'hôpital s'effondre, c'est l'ensemble du système de santé qui va en être perturbé", a-t-il lancé sur RTL.

À écouter également dans ce journal

- Après la disparition de Maëlys, dont il est le principal suspect, Nordahl L., 34 ans, a été placé en garde à vue dans le cadre d'une seconde affaire de disparition inquiétante, celle d'un militaire de Chambéry au printemps dernier. Son téléphone a "borné" dans le secteur de la disparition la nuit des faits.

- Quatre jours après la collision entre un train et un bus scolaire à Millas, le bilan s'est alourdi lundi avec le décès d'un sixième enfant. Le pronostic vital de cinq autres collégiens reste engagé. Le procureur de la République de Perpignan reçoit les familles des victimes ce mardi.



- Les frais bancaires vont augmenter de 0,25% en moyenne l'année prochaine, selon le baromètre Panorabanques, révélé par RTL. Par exemple, les frais de tenue de compte vont bondir de 2% et les retraits effectués en dehors de sa banque vont coûter de plus en plus cher.



- L'équipe de France féminine de handball, championne du monde dimanche, a été reçue à l'Élysée lundi soir par Emmanuel Macron, qui a qualifié les joueuses de "femmes hors du commun". "C'est une victoire mais ça va vous peser sur les épaules tout au long de votre vie", a ajouté le président dans un clin d'oeil.



- Le 8e épisode de la saga Star Wars, sorti sur les écrans de cinéma en France la semaine dernière, a déjà généré 450 millions de dollars de recettes dans le monde. C'est le cinquième film le plus lucratif de l'histoire, derrière le record établi cette année par "Fast & Furious 8" avec 530 millions en un week-end.