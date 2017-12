Édouard Philippe, sur RTL, "assume" le vol Tokyo-Paris à 350.000 euros

publié le 20/12/2017 à 07:48

Matignon a déboursé 350.000 euros pour un vol privé afin que le Premier ministre et sa délégation puissent rentrer plus rapidement et plus confortablement d'une visite en Nouvelle-Calédonie. Un montant qui fait polémique mais qu'Édouard Philippe assume pleinement. "Je reconnais que les sommes, dès qu'on parle des déplacements du Premier ministre ou du Président, sont impressionnantes. Quand j'ai été nommé à Matignon, j'ai été impressionné par les montants en jeu", a-t-il déclaré.



Invité de RTL ce mercredi 20 décembre, le chef du gouvernement "assume" et "explique" ce choix, aujourd'hui pointé du doigt. "C'est compliqué et cher de déplacer le Premier ministre, je comprends parfaitement la surprise. On savait qu'il fallait rentrer pour un élément impératif qui est que le président de la République partait en Algérie. Et la règle, c'est qu'on essaye de faire en sorte que le Premier ministre ou le Président soit sur le territoire national", poursuit-il.



