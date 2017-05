Le journal de 7h30 - Manchester : la piste terroriste se confirme

publié le 23/05/2017 à 08:14

Un attentat a fait au moins 22 morts, dont des enfants, et près de 59 blessés lundi 22 mai dans la soirée à l'issue d'un concert d'Ariana Grande dans la salle Arena à Manchester, dans le nord-ouest de l'Angleterre, a indiqué la police. L'auteur de l'attentat est mort en faisant exploser un engin, ont déclaré les autorités mardi 23 mai en fin de matinée. L'enquête doit désormais réunir le plus de preuves possible sur le terrain pour comprendre ce qui s'est exactement passé. Au lendemain du drame, la zone jouxtant la salle Arena est toujours bouclée et inaccessible au public.



"On a écouté la dernière chanson et soudain, il y a eu comme un flash avec un bang et puis de la fumée", a dit Gary Walker, de Leeds, venu avec sa femme pour attendre leurs filles à la sortie du concert, sur la BBC. Le père de famille a dit avoir été blessé au pied par un éclat de métal et sa femme a été blessée à l'estomac. D'après la salle Manchester Arena, l'incident a eu lieu hors de l'enceinte et dans un espace public, au moment où le public quittait la salle. Selon la police des transports de Manchester, l'explosion s'est produite dans le foyer du stade qui abrite la salle de concert.

À écouter également dans ce journal :

- La chanteuse américaine Ariana Grande s'est dite "brisée" après l'explosion à Manchester. "Du fond du cœur, je suis affreusement désolée. Je n'ai pas de mots", a tweeté mardi 23 mai la chanteuse, qui effectue actuellement une tournée en Grande-Bretagne.

- La Première ministre conservatrice Theresa May et son rival travailliste Jeremy Corbyn ont décidé mardi 23 mai de suspendre leur campagne en vue des élections législatives du 8 juin, après l'explosion à Manchester qui a fait au moins 19 morts et 59 blessés.



- "Je pense, de prime abord, sans avoir d'éléments particuliers, que nous allons avoir probablement dans le courant de la matinée ou de la journée une revendication de Daesh puisque c'est vraiment signé Daesh cette affaire", a déclaré George Fenech au micro de RTL.



- "Paris est cette nuit aux côtés de Manchester", a tweeté en écho la maire de la capitale française Anne Hidalgo, tandis que le maire de Nice, Christian Estrosi, a exprimé sa "solidarité avec les habitants de #Manchester".



- Emmanuel Macron reçoit mardi 23 mai les organisations syndicales et patronales, qui espèrent lever un coin de voile sur la réforme du Code du travail voulue par le président, moins d'un an après l'épisode de la loi El Khomri et de son interminable conflit social.



- Législatives 2017 : le ministre de l'Économie Bruno Le Maire, à qui Les Républicains avaient retiré l'investiture pour les législatives après son entrée au gouvernement, est finalement candidat sous l'étiquette de la République en Marche, selon une liste actualisée publiée par le mouvement.