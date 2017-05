publié le 23/05/2017 à 06:07

La première ministre britannique Theresa May a condamné "l'attaque terroriste épouvantable" qui a eu lieu à Manchester lundi 22 mai à la sortie d'un concert d'Ariana Grande dans la salle Arena, faisant 19 morts et une cinquantaine de blessés. "Nous travaillons à établir tous les détails de ce qui est traité par la police comme une épouvantable attaque terroriste", a souligné Theresa May, en exprimant sa sympathie aux familles.



Si les détails sur le lieu précis de l'explosion et la nature de cette dernière restent pour l'heure à déterminer, de très nombreux spectateurs présents dans la salle et en dehors de celle-ci de concert évoquent le même grand "bang". La police britannique est restée prudente pendant plusieurs heures avant de finir par dire qu'elle traitait l'affaire comme un "incident terroriste". Cela ne préjuge pas de la nature de l'explosion, qui reste à déterminer par les enquêteurs et la justice, mais cela offre un cadre strict pour les forces de l'ordre et de sécurité sur place. L'action n'a pas été revendiquée.