publié le 23/05/2017 à 07:05

Georges Fenech, qui a travaillé pour la commission d'enquête après l'attentat du Bataclan, a réagi sur RTL après l'explosion qui a eu lieu au sein de la Manchester Arena dans la nuit du lundi 22 au mardi 23 mai 2017. "Je pense, de prime abord, sans avoir d'éléments particulier, que nous allons avoir probablement dans le courant de la matinée ou de la journée une revendication de Daesh puisque c'est vraiment signé Daesh cette affaire, a déclaré le parlementaire. N'oubliez pas qu'entre-temps il y a eu l'élection de Trump et Trump a fait de la lutte antiterroriste une priorité absolue. Vous connaissez la solidarité entre le peuple américain et le peuple britannique..."



"Je pense que l'ampleur de cet attentat va susciter des réactions au niveau international des plus fortes, continuait Georges Fennech (...). Il faudra bien que la coalition passe à la vitesse supérieure et éradique le mal à la racine sur le territoire irako-syrien, d'où viennent les ordres et les moyens".

Pour l'ancien magistrat, l'enquête devrait rapidement apporter de nouvelles informations sur l'attaque. "Si on en croit les services américains qui tiendraient ces informations des services secrets britanniques, le corps de l'auteur de l'attentat aurait été repéré. Il est évident que les enquêteurs vont saisir des éléments avec des traces de produits explosifs, faire un lien avec d'autres méthodes et l'enquête va progresser très vite dans la journée", a-t-il conclu.