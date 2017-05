publié le 23/05/2017 à 05:39

"Brisée". La popstar Ariana Grande, qui donnait un concert le lundi 22 mai 2017 dans la Manchester Arena (Royaume-Uni), a pris la parole sur Twitter quelques heures après l'explosion qui a fait, d'après un bilan provisoire, au moins 19 morts et une cinquantaine de blessés. "Brisée. Du fond du cœur, je suis tellement, tellement désolé", écrit-elle sur le réseau social avant de conclure : "Je n'ai pas de mots".



L'ado star qui a commencé sa carrière à Broaway et à la télévision à l'âge de 15 ans est devenue une icone pop mondiale depuis son premier single The Way en 2013. Son album My Everything (2014) et particulièrement son duo avec Iggy Azalea, Problem, lui a fait gravir les marches de la célébrité. Avec près de 45 millions abonnés sur Twitter et 105 millions de fans sur Instagram qui suivent son quotidien, Ariana Grande est devenue l'une des stars incontournables de la jeunesse.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words. — Ariana Grande (@ArianaGrande) 23 mai 2017

Réactions de nombreux chanteurs

De très nombreuses stars ont rédigé quelques mots sur le réseau social pour faire état de leur émotion et de leur solidarité avec les victime. "Il n’y a pas de mots pour exprimer la profonde tristesse que j’éprouve en apprenant les tragiques événements survenus à Manchester, écrit Céline Dion sur son compte Facebook. La perte insensée de jeunes innocents. Mes prières et mes pensées accompagnent ceux qui souffrent et qui ont perdu des proches. Je prie pour qu’ils trouvent le courage et la force nécessaires pour surmonter ce drame. Je suis avec vous… Avec tout mon amour, Céline". Justin Timberlake s'est exprimé sur Twitter : "Mes pensées et prières vont vers ceux touchés par cet acte horrible à Manchester. Nous devons faire mieux. Nous devons NOUS AIMER LES UNS LES AUTRES", a-t-il tweeté peu après l'explosion.

Selena Gomez, autre star de la même génération qu'Ariana Grande, a tweeté : "Mes pensées et prières vont vers ceux touchés à Manchester". Même tonalité chez la chanteuse Taylor Swift, toujours sur Twitter : "Mes pensées, prières et larmes vont à ceux touchés par la tragédie de Manchester. Je leur envoie tout mon amour". Lorde est aussi passé par le réseau social pour lancer un court message : "Tous les musiciens se sentent malades et responsables ce soir, les spectacles devraient être sûrs pour vous. Vraiment le pire des cauchemar. J'envoie tout mon amour à Manchester et Ari (le surnom donné par ses fans à Ariana Grande)."

My thoughts, prayers and tears for all those affected by the Manchester tragedy tonight. I'm sending all my love. — Taylor Swift (@taylorswift13) 23 mai 2017

every musician feels sick & responsible tonight—shows should be safe for you. truly a worst nightmare. sending love to manchester & ari — Lorde (@lorde) 23 mai 2017