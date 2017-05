publié le 23/05/2017 à 06:43

Les maires de Paris et de Nice, Anne Hidalgo et Christian Estrosi, ont exprimé mardi 23 mai leur solidarité avec les victimes de l'attaque visant la Manchester Arena, qui a fait au moins 19 morts en marge d'un concert d'Ariana Grande. "#Paris est cette nuit aux côtés de #Manchester. Mes pensées vont aux victimes, à leurs familles et aux secours qui interviennent sur place", a tweeté en français et en anglais la maire de Paris, Anne Hidalgo. Le 13 novembre 2015, des attaques simultanées à Paris et Saint-Denis avaient fait 130 morts.



Le maire de Nice a, lui aussi, exprimé dans un tweet sa "solidarité avec les habitants de #Manchester". "Mes pensées vont aux blessés, aux familles et proches des victimes." Le 14 juillet 2016, un camion avait foncé sur la foule réunie sur la Promenade des Anglais, tuant 86 personnes et en blessant 450. Du côté du gouvernement français, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a exprimé sur Twitter sa "solidarité avec le peuple britannique. Mes premières pensées vont aux victimes et familles endeuillées".

Au moins 19 personnes ont été tuées et environ 50 blessées lundi soir à la suite d'une explosion que les autorités considèrent comme une action "terroriste" à l'issue d'un concert à Manchester, dans le nord-ouest de l'Angleterre.

La première ministre britannique Theresa May a condamné "l'attaque terroriste épouvantable" et exprimé sa sympathie aux familles des victimes.