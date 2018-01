avec Yves Calvi et La rédaction numérique de RTL

publié le 22/01/2018 à 08:22

Une décision qui fait la joie des salariés. Le constructeur Toyota s'apprête à investir 400 millions d'euros dans son usine d'Onnaing, près de Valenciennes dans le Nord. L'objectif est de lancer la construction d'une nouvelle voiture en plus en la Yaris. À la clé, la création de près de 700 emplois, d'après Les Echos. Cette nouvelle devrait être officialisée par Emmanuel Macron en marge du sommet pour l'attractivité de la France qui va se dérouler ce lundi 22 janvier au château de Versailles avec 140 grands PDG étrangers.



Du côté des salariés, c'est avec joie qu'on accueille cette décision de Toyota. "Je vois beaucoup d'intérimaires arriver, puis repartir et c'est souvent un crève-cœur, surtout lorsqu'ils ont fait du bon travail. Aujourd'hui, avec cette décision, ça nous permet d'envisager l'avenir avec une bonne partie d'entre eux. C'est vrai qu'habituellement lorsqu'on allume la télévision on entend souvent parler d'entreprises qui ne vont pas bien, alors nous nous sommes contents d'être dans une entreprise qui va bien", salue au micro de RTL Ahmeda Fekir, un salarié de Toyota qui travaille à Onnaing depuis 18 ans.

À écouter également dans ce journal

- Après le rejet du projet d'accord négocié avec le gouvernement par les syndicats pour régler la crise sociale qui couve dans l'administration pénitentiaire, de nouveaux blocages de prisons vont avoir lieu ce lundi 22 janvier.

- Un rapport parlementaire recommande de sanctionner les consommateurs de produits stupéfiants par une amende forfaitaire de 150 à 200 euros, plutôt que par une interpellation suivie d'une garde à vue.



- Le premier ministre Édouard Philippe a acté, dans une lettre adressée à des acteurs publics, le retrait de la candidature française pour l'organisation de l'Exposition universelle en 2025.



- Le parti social-démocrate allemand approuve le principe d'une coalition avec Angela Merkel. La chancelière conservatrice et le SPD vont pouvoir former un gouvernement, qui devrait être effectif avant Pâques.



- Avant le début du match opposant le PSG à Lyon dimanche 21 janvier, un hommage a été rendu à Paul Bocuse, décédé samedi à l'âge de 91 ans. Une minute d'applaudissements a tout d'abord été observée en l'honneur du Pape de la gastronomie. Les Parisiens ont aussi déposé sur la pelouse un maillot du PSG floqué du message : "Merci Bocuse". Du reste, l'OL s'est imposé 2-1 face au PSG.