Allemagne : le SPD approuve le principe d'une coalition avec Angela Merkel

publié le 21/01/2018 à 17:14

Le parti social démocrate (SPD) allemand a approuvé dimanche 21 janvier d'une courte majorité l'ouverture de négociations formelles avec les conservateurs de la chancelière Angela Merkel pour former un gouvernement commun.



Les délégués du parti, réunis à Bonn, ont approuvé d'une courte tête, 362 voix pour sur 642, l'ouverture de ces pourparlers qui doivent mettre fin à l'imbroglio politique, privant l'Allemagne d'un gouvernement et d'une majorité depuis les législatives de septembre dernier.

Cette décision va permettre de nouvelles négociations pour former un gouvernement avant Pâques. Une bonne nouvelle pour Angela Merkel, qui aurait eu deux options en cas de "non" du SPD : former un gouvernement minoritaire, et donc fragile, ou convoquer des élections législatives anticipées à hauts risques pour elle.