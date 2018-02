publié le 08/02/2018 à 08:21

Des routiers sont en colère. Plusieurs dizaines de chauffeurs sont bloqués depuis mercredi 7 février sur l'autoroute A13 dans le sens Rouen-Paris en raison de conditions de circulation rendues difficiles par la neige et le froid. La préfecture a maintenu l'interdiction de circuler. Mais les routiers ne sont pas du même avis.



"Ça ne glisse pas, il n'y a pas de neige, il n'y a rien du tout. Il y aurait de la neige comme hier, je comprendrais, mais là il n'y a rien du tout !", s'emporte Christophe, chauffeur impatient et bloqué à l'approche de l’île-de-France. "On est en 2018, je pense qu'on peut avoir de meilleurs moyens que ça pour les routes", ajoute-t-il.

"On est stocké comme des chiens, s'énerve Antonio. On ne sait pas quand on va rentrer. Il faut être sûr de vider la cargaison à Paris aujourd'hui, mais ce soir on n'aura pas assez d'heures pour rentrer. Demain, il suffirait qu'il y ait une vigilance sur la Normandie et on ne pourra pas rentrer non plus. Donc ce sera peut-être samedi. Quel ras-le-bol !"

À écouter également dans ce journal

- Après les fortes chutes de neige, place au verglas ce jeudi. Des températures glaciales ont été relevées, il a fait -12°C dans Val d'Oise. "Il fait très froid, les trottoirs sont verglacés", raconte sur RTL une boulangère de Creil.



- Anne Hidalgo, la maire de Paris, a répondu sur RTL aux critiques sur sa gestion de l'épisode neigeux dans la capitale : "Je veux saluer les agents de la ville de Paris, de la RATP, qui sont à pied d'oeuvre depuis hier pour essayer d'apporter les solutions là où certains se contentent de faire des polémiques."



- Le discours prononcé mercredi par Emmanuel Macron en Corse n'a pas plu aux nationalistes. Gilles Simeoni, président du conseil exécutif de Corse, a regretté de "multiples vexations", des "manquements au protocole", et "l'expression au mieux d'un manque de considération, au pire de condescendance et de mépris".



- L'État va allouer 295 milliards d'euros supplémentaires dans le budget de la défense pour moderniser les armées sur la période 2019-2025. La question du remplacement du porte-avion Charles de Gaulle est évoquée.



- En Coupe de France, Lyon s'est qualifié mercredi soir en quarts de finale grâce à son succès obtenu à Montpellier (1-2). À noter également les qualifications de Lens contre Troyes (1-0), de Chambly face à Granville (1-0), et de Caen à Metz (2-2, 3 t.a.b. à 2).