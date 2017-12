publié le 19/12/2017 à 08:04

L'alliance entre Les Républicains et l'UDI semble aujourd'hui enterrée. Invité de RTL ce mardi 19 décembre, Jean-Christophe Lagarde, le président du parti centriste, s'est montré particulièrement offensif vis à vis de son homologue Les Républicains. "Ce n'est pas une question de personne, mais quand on conclut une alliance, il y a des valeurs communes", explique-t-il.



Il dénonce dès lors la radicalisation de la vie politique française "Nous ne pensons pas qu'il faille radicaliser la vie politique française et Laurent Wauquiez la radicalise", attaque-t-il. Avant de pointer un autre point de désaccord avec le nouveau chef de file des Républicains : "Nous voulons traiter les sujets en fonction de l'intérêt national et pas de l'artisan partisan".

Et le second tour de l'élection présidentielle est un élément "extrêmement structurant", selon les propos tenus par Jean-Christophe Lagarde. "Pour nous c'est clair, le Front national n'est pas un adversaire, c'est un ennemi qui n'est pas compatible avec les valeurs de la République. Et comme l'ont fait Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy ou Alain Juppé, ils étaient d'accord pour faire barrage au Front national. Mais Laurent Wauquiez a choisi la rupture. C'est une rupture avec la tradition chiraquienne et même gaulliste", critique-t-il.

Si le nouveau président des Républicains a affirmé tendre la main au centre, Jean-Christophe Lagarde n'y croit guère. "Ceux à qui il tend la main, c'est ceux qui ont une obsession identitaire. Les crèches de Noël dans les lieux publics, c'est l'essentiel de ce qu'on a entendu des Républicains dernièrement. Est-ce que c'est la priorité nationale ?", questionne-t-il. Et de poursuivre : "Attention, la question identitaire doit être traitée mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la vie politique française".



Une alliance dorénavant impossible

Évoquant également la conception "très plastique" de l'Europe de Laurent Wauquiez, le président de l'UDI dénonce dès lors dérive droitière des Républicains. "C'est un glissement progressif qui transforme un parti de droite en parti de droite ultra. C'est ce qui provoque le départ de nombreux Républicains", poursuit-il.



Face à ce glissement, Jean-Christophe Lagarde explique qu'une alliance est dorénavant impossible entre les deux partis. "On veut travailler avec des gens qui sont compatibles avec nos valeurs, qui sont respectueux de la tradition. On veut retrouver du bon sens", lance-t-il assurant que Laurent Wauquiez incarnait une ligne politique avec laquelle il est "profondément en désaccord".