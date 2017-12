publié le 19/12/2017 à 07:30

Seulement 2% des noms de rues sur le territoire français rendent hommage à des femmes. C’est l’une des illustrations des inégalités entre les femmes et les hommes qui s’opèrent dans l’espace public français.



Marlène Schiappa, alors qu'elle était maire-adjointe du Mans, avait mis en place un système dans sa municipalité : nommer les noms de rues par groupe de quatre et leur attribuer deux noms d’hommes et deux noms de femmes. Une manière de rattraper le temps perdu et de mieux représenter dans l'espace public de sa ville les femmes qui ont fait l’histoire de la France. La parité est loin d'être parfaite au Mans, concède la secrétaire d’État en charge de l’égalité entre les femmes et les hommes. Mais le geste et la prise de décision sont bien là.

Cette technique, Marlène Schiappa l’a racontée à l’occasion du Parlement du féminin, événement organisé ce lundi 18 décembre à l’Opéra Comique de Paris, et dans lequel la secrétaire d’État était invitée à intervenir lors d’un débat sur la "féminité choisie".

Valoriser l’initiative citoyenne

"Les noms de rues sont la prérogative de chaque municipalité et non pas du gouvernement", a ensuite rappelé Marlène Schiappa au public venu assister à cet événement, avant d’inviter les municipalités françaises à appliquer sa méthode testée et approuvée dans son fief du Mans.



"J’invite également chaque citoyen et citoyenne à interpeller son maire ou sa maire sur le sujet", a-t-elle enfin énoncé lors de ce Parlement du féminin. Une manière de valoriser l’initiative citoyenne et de rappeler que chacun et chacune a le pouvoir de faire changer les choses.