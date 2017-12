et Serge Pueyo

publié le 18/12/2017 à 15:49

Quatre mois après la disparition de Maëlys dans la commune de Pont-de-Beauvoisin (Isère), l'étau se resserre autour du principal suspect, Nordahl L. Mis en examen à la fin du mois d'août, le maître-chien de 34 ans a été placé en garde à vue dans le cadre d'une seconde affaire de disparition inquiétante : celle d'un militaire de Chambéry au printemps dernier.



Selon les informations de M6, Nordahl L. a été extrait de sa cellule de la prison de Saint-Quentin-Fallavier (Isère) lundi 18 décembre. Les enquêteurs souhaitent "procéder à des vérifications" concernant son emploi du temps au moment de la disparition du caporal Arthur Noyer le 12 avril dernier. Ce jour-là, le jeune homme 24 ans a disparu vers 4 heures du matin. Il venait de quitter ses compagnons de régiment après une soirée passée dans une discothèque de Chambéry. Il n'est jamais revenu à la caserne de Barby, où il résidait à 5 kilomètres de là.

D'après de nouveaux éléments de l'enquête, le suspect avait l'habitude de fréquenter cette boîte de nuit. Des analyses techniques montrent qu'ils auraient pu se croiser la nuit de la disparition, car le téléphone portable de Nordahl L. a borné dans le secteur où a disparu le caporal.



"On veut savoir ce qui s'est passé. On veut retrouver notre fils, quelle que soit l'issue. J'appelle tout le monde au secours", témoignait alors sa mère au Parisien. Les recherches n'ont à l'époque rien donné, et huit mois après le jeune homme reste introuvable.