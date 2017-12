Daisy Ridley et Mark Hamill lors de l'avant-première de "Star Wars 8'" à Londres

et AFP

publié le 18/12/2017 à 23:35

Star Wars, Les Derniers Jedi, le huitième épisode de la célèbre saga galactique, a engrangé 450,8 millions de dollars de recettes à travers le monde pour ce premier week-end d'exploitation, a annoncé son producteur et distributeur Disney lundi 18 décembre. Le nouveau film, réalisé par l'Américain Rian Johnson, a rapporté 220 millions de dollars en Amérique du Nord depuis sa sortie vendredi, et 230,8 millions dans le reste du monde.



Cette performance fait de ce Star Wars le cinquième film le plus lucratif de l'histoire pour son premier week-end d'exploitation. Fast & Furious 8, sorti en 2017, détient le record avec près de 530 millions de dollars de recettes, devant l'épisode précédent de la saga Star Wars, Le Réveil de la Force.

Le groupe Disney, producteur du film, a d'ores et déjà annoncé la préparation d'une "toute nouvelle trilogie" Star Wars, en plus de l'épisode IX qui doit sortir en 2019.