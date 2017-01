REPLAY - Les chantiers navals de Saint-Nazaire devraient passer sous le contrôle d'un groupe italien. Une nouvelle qui soulève des inquiétudes parmi les salariés.

C'est le tribunal de commerce du district central de Séoul qui a annoncé que le groupe italien Fincantieri était le candidat privilégié à la reprise des chantiers navals de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) actuellement propriété du conglomérat sud-coréen STX. Plus de 7 000 salariés et sous-traitants travaillent actuellement sur le site qui a donné naissance à quelques-uns des plus grands paquebots de l'histoire, dont le plus grand jamais construit, le "Harmony of the Seas".



Alors que Fincantieri doit encore trouver un terrain d'entente avec la direction de STX concernant le prix d'achat, des salariés font déjà part de leur inquiétude à l'aube de ce rachat. Pour l'un d'entre eux, que nous avons interrogé, le groupe italien investit avant tout dans les chantiers de Saint-Nazaire pour récupérer une technologie renommée dans le monde entier, afin de pouvoir à moyen terme la mettre en application en Italie, ce qui mettrait en danger de nombreux emplois en France.

- François Fillon, invité du journal de 20 heures sur TF1 mardi soir, a tenu à mettre les choses au point face aux critiques faites sur son programme, jugé "brutal". "Il n'y a rien de brutal dans ce programme, c'est le seul qui peut permettre le redressement national et le plein-emploi" a-t-il déclaré.



- Manuel Valls, invité de la matinale RTL aujourd'hui, a présenté mardi les grandes lignes de son programme. Il a en effet identifié une dizaine de priorités, qui pourront cependant évoluer d'ici à la présidentielle, s'il passait l'épreuve de la primaire socialiste.



- Nice : un agriculteur comparaît aujourd'hui et risque jusqu'à 5 ans de prison pour avoir aidé des migrants ayant transité par l'Italie, en les hébergeant ou en leur faisant traverser la frontière.



- Turquie : le Parlement a voté la prolongation de trois mois de l'état d'urgence, instauré après la tentative avortée de coup d'Etat militaire en juillet dernier. Un vote qui intervient trois jours après un attentat meurtrier dans une discothèque d'Istanbul.



- Dakar : Sébastien Loeb confirme qu'il fait partie cette années des principaux favoris à la victoire finale chez les voitures après avoir pris la tête du classement suite à sa victoire lors de la deuxième étape, en Argentine.