Posez vos questions à Manuel Valls, invité de #RTLMatin

INVITÉ RTL - Le candidat à la primaire de la gauche, ancien premier ministre, répondra aux questions d'Élizabeth Martichoux à 7h45 puis aux auditeurs et à Yves Calvi à 8h20.

Crédit : Frédéric Bukaljo / Sipa pour RTL Manuel Valls, invité de RTL mardi 6 septembre 2016

par La rédaction numérique de RTL publié le 03/01/2017 à 19:30

Manuel Valls abat ses cartes. Un mois après avoir déclaré sa candidature à la primaire de la gauche, l'ancien premier ministre a dévoilé son programme présidentiel. Un projet qu'il défend ce mercredi 4 janvier dans RTL Matin. Il répond en direct aux questions d'Élizabeth Martichoux à partir de 7h45. Il sera ensuite interrogé par Yves Calvi et les auditeurs de RTL à partir de 8h20.



Mardi 3 janvier, l'ex-chef du gouvernement a passé la vitesse supérieure en présentant ses propositions centrées autour de la refondation de l'Europe. "Pour moi, la question n'est pas de savoir si la gauche peut gagner. La gauche doit gagner. Car la France a besoin de progrès, de justice sociale, d'innovation. Elle a donc besoin de la gauche", a-t-il déclaré pour lever le voile sur les grandes lignes de son programme, listées dans un document multi-thématique de 50 pages. À cette occasion, Manuel Valls en a également profité pour dévoiler un nouveau slogan : "Une république forte, une France juste".



Vous pouvez interroger Manuel Valls en appelant le 3210, en soumettant vos questions sur RTL.fr dans les commentaires situés en bas de cet article, ou en utilisant les réseaux sociaux via le hashtag #RTLMatin.



>> L'interview est à suivre dès 7h45 en direct sur RTL et en vidéo sur RTL.fr