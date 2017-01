REPLAY - RTL MIDI

> Les auditeurs ont la parole du 03 janvier 2017 Crédit Média : Vincent Parizot,Christelle Rebière Télécharger

par Vincent Parizot , Christelle Rebière publié le 03/01/2017 à 11:28

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Reprise STX France : la justice sud-coréenne retient l'italien Fincantieri

La justice sud-coréenne a retenu le constructeur naval italien Fincantieri comme candidat préféré à la reprise du chantier naval STX France de Saint-Nazaire, a annoncé mardi un porte-parole du tribunal gérant ce dossier.



Le groupe sud-coréen STX Offshore and Shipbuilding, actionnaire majoritaire du chantier de Saint-Nazaire, se débat depuis des années avec des pertes croissantes provoquées par une gestion défaillante et une demande mondiale en berne.



Il a officiellement été mis en vente en octobre par la justice sud-coréenne. Les chantiers de Saint-Nazaire, détenus pour un tiers par l'Etat français, sont sa seule filiale rentable.



Fincantieri doit à présent mener une étude de terrain sur les chantiers navals français et se mettre d'accord sur un prix d'achat avec le groupe sud-coréen, avant la signature d'un accord qui le verrait acquérir 66,6 % de STX France, a ajouté le porte-parole.





Contrairement à sa maison mère, STX France, qui compte 2.600 salariés et fait travailler environ 5.000 sous-traitants, est en pleine forme avec un carnet de commandes très bien rempli.





STX France avait été revendu à STX en 2008 par le Norvégien Aker Yards, qui l'avait racheté en 2006 à Alstom.

Comptez-vous aller voter à la primaire de la gauche ?

Comptez-vous aller voter à la primaire de la gauche ? RTL vous invite à répondre à la question du jour.