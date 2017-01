Dakar 2017 : découvrez le parcours

INFOGRAPHIE - La 39e édition du célèbre rallye-raid s'élance lundi 2 janvier du Paraguay pour s'achever en Argentine le 14 janvier, après 12 étapes, près de 8.800 kilomètres et un passage par la Bolivie.

Crédit : FRANCK FIFE / AFP Sébastien Loeb sur le Dakar 2016

par Gregory Fortune , Avec AFP publié le 02/01/2017 à 15:14

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Présenté comme le "plus dur" de l'ère sud-américaine, le Dakar 2017 s'offre lundi 2 janvier un départ inédit depuis Asuncion pour un périple de quelque 8.800 kilomètres jusqu'à Buenos Aires en passant par la haute montagne bolivienne. Le coup d'envoi de cette 39e édition du plus célèbre des rallye-raids, la 9e en Amérique du Sud, a été donné par les motos et les quads, avec le départ à midi heure française du vainqueur sortant en moto, l'Australien Toby Price.



Les 318 véhicules en lice (144 motos, 37 quads, 87 autos et 50 camions), selon le verdict des commissaires de course à l'issue des vérifications administratives et techniques, s'élanceront pour une première étape de 454 km, dont 38,5 km de spéciale, jusqu'à Resistencia, au nord-est de l'Argentine. Le parcours, avec près de 4.000 km de spéciales fera ensuite la part belle à l'altiplano bolivien. Au menu, cinq étapes disputées à plus de 3.500 m d'altitude, entrecoupées par une journée de repos à La Paz, la capitale la plus élevée du monde (3.600 m), le 8 janvier. Jamais le Dakar n'aura autant roulé en haute montagne et le manque d'oxygène s'annonce comme une redoutable épreuve.



Le très expérimenté Stéphane Peterhansel, recordman de victoires sur le Dakar (six en moto et six en auto depuis 1988) et tenant du titre avec Peugeot, figure toujours parmi les favoris à la victoire finale, au même titre que ses coéquipiers de la marque au lion, Carlos Sainz, Cyril Despres et Sébastien Loeb. Du côté des motos, les jeux sont plus ouverts encore. Après dix ans de domination sans partage de Cyril Despres et Marc Coma, le Dakar se cherche de nouvelles têtes d'affiche. Face à Toby Price, dont l'objectif sera d'offrir une 16e victoire de rang à KTM, Adrien van Beveren (6e en 2016) devrait être la meilleure chance française.

Le nouveau défi de Philippe Croizon

Philippe Croizon, lui, s'est fixé pour mission de rallier Buenos Aires. Après avoir traversé La Manche et relié les cinq continents à la nage, l'aventurier amputé des quatre membres se lance dans un nouveau défi fou, au volant d'un buggy adapté. Sanglé dans le siège baquet réglementaire, les cuisses fixées dans un caisson en carbone, l'homme de 48 ans ne peut toucher ni le volant ni les pédales. Du bras gauche, il actionne un petit levier de vitesse placé près de la portière. Du droit, il conduit grâce à un joystick hydraulique.