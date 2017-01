Le candidat Les Républicains assure que des membres de son équipe travaillent actuellement à la préparation des ordonnances des "trois grandes réformes du quinquennat".

François Fillon sur TF1

par Ludovic Galtier publié le 03/01/2017 à 20:53

Après une diète médiatique d'un peu plus d'un mois, François Fillon faisait sa rentrée politique ce mardi 3 janvier. Dans son programme, publié sur Internet, l'ancien premier ministre de Nicolas Sarkozy avait promis de nommer publiquement les "principaux ministres" qui formeront son potentiel gouvernement "quatre mois avant l'élection présidentielle (23 avril et 7 mai, ndlr)". Il n'en est toujours rien. Invité du 20 Heures de TF1, il a tenté de se justifier : "Au lendemain de la primaire, cela veut dire de la primaire jusqu'à la présidentielle. Laissez-moi le temps, nous sommes le 3 janvier."



Malgré cette question de calendrier, François Fillon n'a pas perdu en tête son objectif. Une fois élu, il veut aller vite. "Je veux que dès le 1er juillet, on puisse lancer les trois grandes réformes du quinquennat : une sur la sécurité publique, une sur le travail et une sur la fiscalité. Il faut que les hommes et les femmes qui seront en charge de ces dossiers soient prêts. Dès aujourd'hui, des équipes travaillent à la rédaction de ces ordonnances", a-t-il garanti.