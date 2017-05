publié le 17/05/2017 à 08:13

L'Élysée a donné rendez-vous à 15 heures pour l'annonce de la composition du gouvernement. Une annonce qui a été repoussée afin que la Haute autorité pour la transparence de la vie publique passe au crible les dossiers de 30 potentiels ministres. Objectif : éviter de nouvelles affaires Thévenoud ou Cahuzac. La HATVP examine notamment si les candidats sont en règle avec les impôts, et enquête sur le passé des possibles ministres.



Et alors qu'une centaines d'élus LR et UDI ont signé hier un appel pour saisir la main tendue par Emmanuel Macron, un contre-appel à été lancé par les 577 candidats LR/UDI investis pour les législatives. Ces derniers appellent au "rassemblement" autour du "projet politique de la droite et du centre durant la campagne".

"Nous, candidats aux élections législatives de la majorité pour la France, union de la droite et du centre, nous engageons à défendre résolument les valeurs et le projet politique de la droite et du centre durant la campagne qui s'ouvre", affirment les 577 candidats investis dans ce texte. "Ce projet n'est évidemment pas celui des candidats En Marche !", le parti d'Emmanuel Macron.

À écouter également dans ce journal

- Alors que les salariés de l'usine GM&S dans la Creuse réclament à leurs principaux clients, Renault et PSA, de s'engager sur un volume de commande accru pour sauver leur entreprise, Jean-Luc Mélenchon est venu à leur rencontre. "J’adjure les responsables, le président et ses futurs ministres, de comprendre qu’il faut se saisir de ce dossier et qu’il ne faut pas laisser ces gens seuls car je vous le dis, ils ne se laisseront pas faire", a lancé le leader de la France insoumise.



- Donald Trump aurait demandé à l'ancien patron du FBI de classer l'enquête de son service sur Michael Flynn, alors conseiller à la sécurité nationale, selon les informations publiées par le New York Times.



- Vous avez jusqu'à minuit aujourd'hui pour envoyer votre déclaration d'impôts au format papier.



- Ce 17 mai marque la Journée internationale contre l'homophobie.



- Monaco pourrait décrocher le titre de champion de France dès ce soir face à Saint-Étienne. Il ne manque plus qu'un point aux Rouge et Blanc pour soulever la coupe.



- La 70e édition du Festival de Cannes s'ouvre aujourd'hui pour deux semaines sur la Croisette. Les Fantômes d’Ismaël, le nouveau film d'Arnaud Desplechin, avec Marion Cotillard, Charlotte Gainsbourg et Mathieu Amalric, présenté hors compétition ouvre le bal.