publié le 17/05/2017 à 07:17

Après une succession de conditions météorologiques mitigées, les prévisions météo du début de semaine annoncent un temps chaud et sec. Ce seront des conditions idéales, après avoir été bien arrosées, pour que les graminées disséminent leurs pollens selon le réseau de surveillance aérobiologique (RNSA) ! Sur le Sud de la France, la saison est bien entamée. Trois départements du sud de la France sont placés en alerte rouge : le Gers, le Lot-et-Garonne et le Tarn-et-Garonne. Cette alerte va progressivement s'étendre au reste de la France.



"Les pollens de graminées sont probablement les pires en quantité et en durée", estime le docteur Isabelle Bossé, allergologue à La Rochelle, présidente du SYFAL, le syndicat français des allergologues. "Ce sont les plus fréquents et les plus intenses en quantité de pollen émis et surtout, il y en a dans toute la France, alors que par exemple le bouleau, il y en a plus dans le Nord que dans le Sud", explique-t-elle. "Là, c'est l'ensemble des Français qui vont être touchés par cette poussée de pollen de graminée qui arrive".

L'allergie au pollen de graminée est l'une des plus communes. "Les graminées font partie du top 3 des allergènes qui ennuient les patients allergiques", indique Isabelle Bossé. Face à cet épisode, il est donc important que les personnes allergiques prennent leur traitement. Mais il y a également quelques astuces, même s'il est difficile de se protéger des pollens. "On peut, par exemple, éviter d'ouvrir les fenêtres des habitations entre 11 heures et 17 heures, c'est l'heure où la pollinisation est la plus forte ou encore se laver les cheveux lorsque l'on rentre chez soi", conseille l'allergologue.