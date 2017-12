Xavier Bertrand annonce son départ du parti Les Républicains

publié le 11/12/2017 à 20:25

C'est un départ de poids dans les rangs des Républicains. Au lendemain de la victoire de Laurent Wauquiez à la tête du parti, Xavier Bertrand a vivement critiqué le virage à droite entrepris par sa famille politique. "La droite à laquelle j'ai adhéré, c'est à la fois la filiation au général De Gaulle et à Jacques Chirac... 2002 semble si loin. Je pense sincèrement qu'aujourd'hui, nous sommes dans une dérive", a-t-il déclaré au micro de France 2.



Invité au 20 Heures de la chaîne, le président du Conseil régional des Hauts-de-France a décidé de quitter le parti des Républicains. "Je ne reconnais plus ma famille politique, c'est pourquoi j'ai décidé de la quitter", a-t-il annoncé. Et de poursuivre : "Je crois qu'aujourd'hui, si vous voulez réussir, il faut rassembler".

Absent du paysage médiatique depuis la fin de l'élection présidentielle, où il a dénoncé l’ambiguïté des Républicains au soir du premier tour, Xavier Bertrand n'entend pas faire un retour fracassant. Son avenir semble s'écrire chez lui, dans sa région : "Je n'ai pas l'intention de rejoindre un parti politique ou d'en créer un. Mon parti, c'est la région Hauts-de-France".