publié le 12/12/2017 à 06:40

La France fait face au froid et aux intempéries. Le passage de la tempête Ana privait encore d'électricité 50.000 foyers lundi soir, tandis que cinq départements sont maintenus en vigilance orange jusqu'au mardi 12 décembre en début d'après-midi.



Les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes ont été placés en alerte orange avalanches. "Un vent assez fort persiste en altitude ce matin et les importantes quantités de neige fraîche accumulées en montagne, au-dessus de 2.000m ne sont pas encore stabilisées". Selon Météo France, il est attendu plus d'un mètre de neige au-dessus de 2.000 mètres d'altitude dans les Alpes du Sud et environ un mètre plus au nord. Dans les Alpes françaises, le risque d'avalanches est élevé après d'importantes chutes de neige et des vents forts en altitude.

Le Nord et le Pas-de-Calais ont, quant à eux, été placés en alerte orange neige-verglas. Selon Météo France, "les dernières averses vont quitter les Hauts-de-France par le nord-est en début de matinée et le temps va rester sec pour le reste de la journée." La fin de l’événement est prévu pour mardi 13h00.

5 départements ont été placés en alerte orange par Météo France, mardi 12 décembre. Crédit : Météo France