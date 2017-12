publié le 12/12/2017 à 07:11

Emmanuel Macron en chef d'orchestre du climat. Le président français réunit, ce mardi 12 décembre près de Paris, plus de cinquante chefs d'État et le monde économique. Donald Trump n'a pas été invité. Ce sommet avait été décidé par Emmanuel Macron justement pour faire un pied de nez à son homologue américain qui voulait quitter l'Accord de Paris. Les États-Unis auront quand même un représentant officiel, un obscur conseiller de l'ambassadeur à Paris. La France veut pourtant montrer qu'il y a, aux États-Unis, une vraie mobilisation pour le climat, qu'elle s'est même amplifiée ces derniers mois.



Seront donc à Paris Bill Gates, Leonardo DiCaprio et Arnold Schwarzenegger, tous très engagés dans la lutte contre le réchauffement. Il y a même l'ancien maire de New York Michael Bloomberg, qui a lui même sorti son carnet de chèque quand Donald Trump a annoncé qu'il allait supprimer des crédits à la recherche sur le climat. Le gouverneur de Californie sera là, ainsi que quelques maires de grandes villes américaines qui ont décidé, eux, de respecter l'Accord de Paris.

Emmanuel Macron essaie de contourner Donald Trump et de s'imposer comme le leader mondial sur le climat. Il y a encore du travail sur le plan intérieur pour développer les énergies propres. Les moyens manquent, mais le président français est habile. Il profite du vide laissé par la Maison Blanche. Ce sommet sera une avalanche de promesses. Il faudra voir si elles seront toutes tenues. Mais il faut reconnaître que l'affiche aujourd'hui est plutôt belle.