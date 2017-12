publié le 05/12/2017 à 08:58

La contre-attaque de la défense dans l'affaire Maëlys. Après son avocat lundi 4 décembre, c'est ce mardi 5 décembre au tour du père du principal suspect, Nordhal L., de monter au créneau. Sur RTL, Jean-Pierre L. met lui aussi en doute la chronologie présentée la semaine dernière par le procureur de Grenoble Jean-Yves Coquillat et se dit convaincu de l'innocence de son fils : "On l'accuse de l'avoir enlevée, alors qu'à 3h15 elle était encore au mariage. Il y a des témoins, c'est important. Il faut que ce soit pris en considération. C'est sûr, il y a des trucs qui ne vont pas".



Mis en examen pour meurtre après la disparition de la petite Maëlys lors d'un mariage, Nordahl L. continue de clamer son innocence. Pour son père, "il y a sûrement d'autres pistes, c'est évident".

Lundi 4 décembre l'avocat du suspect, Alain Jakubowicz, a contesté les images de vidéosurveillance, qui montrent une silhouette à l'avant de la voiture : "Je vous concède, ça pourrait être son véhicule. En revanche venir dire que c'est une petite silhouette d'une enfant c'est contraire à la réalité objective", a-t-il déclaré, expliquant que le décolleté de la robe était celui d'une femme et non d'une fillette.

À écouter également dans ce journal :

- Le porte parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, l'assure "il y aura bien un dialogue avec la Corse, mais ni plus ni moins qu'avec une autre région".



- Le soulagement pour un peu plus de 2,5 millions de Français : la prime de Noël sera bien versée le 18 décembre prochain. Elle sera d'un montant de 152 euros pour une personne seule.



- Les présidents français et américain se sont parlés lundi 4 décembre au téléphone. Emmanuel Macron redoute que Donald Trump reconnaisse Jérusalem comme capitale d'Israël, une de ses promesses de campagne. Aucun président des États-Unis n'a osé faire ce choix, qui pourrait être vu comme une provocation.



- C'est une mauvaise nouvelle pour Bernard Laporte. La ministre des Sports Laura Flessel a transmis lundi 4 décembre à la justice le rapport sur les soupçons de favoritisme qui pèsent sur le président de la Fédération Française de rugby.



- Ce mardi 5 décembre marque le retour de la Ligue des champions et il faudra surveiller de près le PSG après leur défaite contre Strasbourg. Le club parisien affronte le Bayern Munich.



- Quatre mois après la disparition de Jeanne Moreau, sa future fondation pour aider les jeunes artistes va être lancée. La chanteuse et comédienne a confié cette mission à Étienne Daho.