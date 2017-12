publié le 04/12/2017 à 22:01

"Je vous concède, ça pourrait être son véhicule. En revanche venir dire que c'est une petite silhouette d'une enfant c'est contraire à la réalité objective." Le Maître Alain Jakubowicz, avocat de Nordahl L., principal suspect dans l'affaire de la disparition de Maëlys était l'invité de BFMTV lundi 4 décembre.



Durant l'interview, l'avocat a lourdement mis en cause le procureur de Grenoble, Jean-Yves Coquillat, l'accusant d'avoir donné à la presse une chronologie "impossible" de la nuit où a disparu la fillette.

"Lorsque le procureur de la République en personne vient devant la presse dire des choses qui sont objectivement totalement contraires à la réalité du dossier, alors là, je ne peux pas l'accepter", a tonné l'avocat, qui avait gardé le silence jusqu'à présent, sur le plateau de BFMTV.

Affaire Maëlys: "Dire que l’on distingue une enfant sur la photo, ce n’est pas vrai", selon l’avocat du suspect pic.twitter.com/D56DYMKSHV — BFMTV (@BFMTV) 4 décembre 2017

"Ce n'est pas vrai qu'on distingue une enfant"

Autre point de contestation du Me Jakubowicz porte sur la silhouette dans la voiture présumée du suspect, filmée par des caméras de vidéo-surveillance de la commune, soit celle caractérisée comme étant la fillette. "Je vous le concède, ça pourrait être son véhicule. En revanche, venir dire qu'il s'agit d'une petite silhouette d'une enfant c'est contraire à la réalité objective," pointe l'avocat.



"Ce n'est pas vrai qu'on distingue une enfant" sur cet enregistrement qui est une pièce importante de l'accusation, a affirmé Me Jakubowicz. Selon lui, la forme que l'on distingue sur le siège passager avant du véhicule, présente des cheveux détachés et une forme de col de robe différente de celle que portait la fillette disparue avec, surtout, "un décolleté de femme" et non d'enfant.

La fillette était encore au mariage à 03h15

Selon l'avocat, le cousin de la mère de Maëlys a affirmé à trois reprises devant les enquêteurs qu'il avait vu Maëlys à 03h15 dans la salle de mariage dans la nuit du 26 au 27 août durant laquelle elle a disparu.





"Nous savons avec une quasi-certitude qu'avant 03h30 personne ne s'inquiète de la disparition de Maëlys", or "toute l'accusation du procureur repose sur le postulat selon lequel l'enfant a disparu à 2h45", a dénoncé l'avocat, ajoutant que son client avait quitté la salle des fêtes de Pont-de-Beauvoisin à 3h55 cette nuit-là.