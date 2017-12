publié le 04/12/2017 à 11:50

"Est-il vrai que la prime de Noël va être reconduite ?" Hervé Berville, député La République En Marche des Côtes d'Armor s'est quelque peu noyé en répondant à la question au micro de BFMTV, lundi 4 décembre. Élu pour la première fois député en juin 2017, il n'a, semble-t-il, jamais entendu parler du dispositif créé en France en 1998 et versé par la Caisse des allocations familiales aux bénéficiaires de certains minima sociaux.



Pour se justifier, le porte-parole du groupe parlementaire REM fait mine de s'étonner : "La prime de Noël ?", rétorque-t-il. "Alors moi, je n'ai pas de prime de Noël en tant que député." Un moment de flottement s'installe. "Peut-être que vous me donnez une information, mais je n'ai pas de prime de Noël."

Malgré l'explication du dispositif - "une aide exceptionnelle destinée à aider les familles les plus fragiles dans la période des fêtes" - par Jean-Jacques Bourdin, Hervé Berville s'entête : "Oui oui (je connais l'existence de cette prime, ndlr). Mais vous me parliez pour les députés, c'est pour ça ?" Et d'interroger le journaliste : "Qui est-ce qui fournit la prime de Noël ?"



Le député finira par dire qu'il n'a "pas d'information contradictoire" sur une éventuelle reconduction de la prime en décembre 2017. "Je pense qu'elle va être reconduite. On n'a pas voté, on n'a pas discuté d'une prime de Noël donnée par l'État qui ne serait pas reconduite. Selon toute vraisemblance, elle va être reconduite."



Le versement de la prime de Noël confirmé

Le gouvernement a effectivement décidé, comme l'année passée, de verser la prime de Noël "la semaine précédant Noël à 2,5 millions de personnes", pour un montant oscillant entre 152,45 euros pour une personne seule, 228,67 euros pour un foyer de deux personnes (couple sans enfant, adulte isolé avec un enfant) et 274,41 euros pour trois personnes (couple avec un enfant, adulte isolé avec deux enfants).



À partir de quatre personnes, le montant de la prime est plus élevé pour un foyer monoparental (335,39 euros) que pour un couple (320,14 euros). La prime est complétée de 60,98 euros par enfant supplémentaire.